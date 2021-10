LIVE | Newcastle United bij start nieuw tijdperk na minuut op voorsprong tegen Spurs

VIDEO Internazio­na­le lijdt eerste nederlaag, Dumfries woedend na tweede goal Lazio

16 oktober Internazionale heeft voor het eerst dit seizoen een duel verloren in de Italiaanse serie A. Lazio was op eigen veld met 3-1 te sterk voor de titelverdediger uit Milaan waar Oranje-international Stefan de Vrij als altijd een basisplaats had.