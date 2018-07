LIVE: Firmino boort laatste Mexicaanse hoop de grond in

Kroatië verslaat Denemarken na penalty's en speelt nu tegen Rusland

1 juli Kroatië speelt komende zaterdag in Sotsji de kwartfinale van het WK tegen Rusland. De Kroaten wonnen na strafschoppen met 3-2 van Denemarken, waar Lasse Schöne en Nicolai Jørgensen niet scoorden vanaf elf meter. Luka Modric had in de 116de minuut al een strafschop gemist, maar Kroatië kwam toch nog goed weg.