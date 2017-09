LIVE: Nice zonder Sneijder tegen verwachte elf Vitesse

Goedemiddag! Welkom in ons liveblog van Vitesse-OGC Nice . De Arnhemmers hopen vanavond in de Allianz Riviera in Zuid-Frankrijk van de nul af te komen. Na het verlies in de Gelredome tegen Lazio (2-3), moet de ploeg van trainer Henk Fräser een resultaat boeken tegen de nummer drie van vorig seizoen uit de Franse competitie. Nice, dat Ajax uitschakelde op weg naar de Champions League, won het eerste duel met 5-1 van Zulte. Mis hier niets!

Vitesse keert met een overwinning terug uit Nice. Tenminste, als we de nieuwste versie van het populaire voetbalspel FIFA mogen geloven. In de review-editie van FIFA18 werd het duel vanmiddag al afgewerkt: Vitesse won met 2-0 in Frankrijk, zo schrijft De Gelderlander .

Vitesse wacht een lastige opgave in Frankrijk. De Arnhemmers spelen in Nice tegen OGC Nice. Vitesse verloor het openingsduel in de Europa League-groepsfase met Lazio (2-3) en zal moeten herstellen om kans te houden om de 2de ronde.



OGC Nice, de beul van Ajax in de voorronde van de Champions League, won de eerste wedstrijd in de Europa League van het Belgische Zulte-Waregem en is in eigen huis de favoriet tegen het Vitesse van Henk Fräser.



