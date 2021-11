LIVE | Ook Benzema op schot voor Frankrijk, minimale voorsprong België

Mbappé schiet zichzelf de geschiede­nis­boe­ken in met hattrick tegen Kazachstan

Met Kilian Mbappé in goeden doen is Frankrijk hard op weg om zich te plaatsen voor het WK in Qatar. De spits van Paris Saint-Germain zorgde zaterdag tegen Kazachstan met een loepzuiver hattrick voor een 3-0 ruststand.

