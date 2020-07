LIVE | Opgebloeide Antonio zet Krul en Norwich op randje afgrond

Rode Ster en FC Zürich Voetbal­clubs in Servië en Zwitser­land getroffen door coronauit­braak

14:03 Opnieuw zes spelers van Rode Ster Belgrado zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt de kampioen van Servië, die eerder al vijf voetballers in quarantaine had moeten plaatsen. Dat vijftal miste het titelfeest dat op 20 juni na de thuiswedstrijd tegen Proleter losbarstte in aanwezigheid van 18.000 fans.