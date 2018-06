LIVE: Panama en Tunesië op zoek naar eerste WK-punt(en)

LIVE: Doelman Caballero bedreigd, krant slaat plank mis met Hit­ler-vergelij­king

19:09 De groepsfase van het WK 2018 in Rusland loopt op zijn einde. De helft van de ploegen is na vandaag naar huis, de andere helft maakt zich op voor de achtste finales. Blijf hier op de hoogte van alles wat rondom de velden gebeurt in Rusland. • 16.00 uur: Japan - Polen liveblog • 16.00 uur: Senegal - Colombia liveblog • 20.00 uur: Panama - Tunesië liveblog • 20.00 uur: Engeland -België liveblog