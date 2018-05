LIVE: Payet in tranen naar de kant, nieuwe dreun Marseille

En ook de line-up van de Fransen is binnen! Daarbij ook Dimitri Payet. De aanvoerder is zoals verwacht op tijd hersteld van een spierblessure, die hem het afgelopen weekeinde in de competitie nog langs de kant hield. Opstelling Olympique Marseille: Mandanda; Sarr, Rami, Gustavo, Amavi; Sanson, Zambo Anguissa; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain.

Voor de volledigheid: bij Atlético ontbreekt vanavond trainer Diego Simeone . De bevlogen oefenmeester is nog altijd geschorst voor Europese duels. In zijn plaats zit overigens de al even fanatieke Germán Burgos , de assistent en boezemvriend van Simeone.

Dimitri Payet wordt vervangen door Maxime Lopez Wat een drama voor de aanvoerder van Marseille. Hij was in aanloop naar de finale al niet helemaal fit, kon toch starten, maar moet er alsnog vanaf. In tranen verlaat hij het veld.

Olympique Marseille speelt vrijwel zeker met sterspeler Dimitri Payet in de finale van de Europa League tegen Atlético Madrid. ,,Ik voel me al een stuk beter dan het afgelopen weekeinde'', zei de international van Frankrijk. ,,Wat mij betreft ben ik erbij.''



Afgelopen vrijdag ontbrak de 31-jarige speler in het competitieduel met Guingamp. Hij had last van een spierblessure.



Coach Rudi Garcia zei kansen te zien. ,,Atlético heeft meer ervaring met het spelen van dit soort belangrijke wedstrijden. Maar ik heb het gevoel dat alles mogelijk is.''