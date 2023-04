LIVE Premier League | Manchester City dicht bij tweede treffer tegen tot dusver kansloos Arsenal

Een mogelijk cruciaal duel vandaag in de titelrace van de Premier League: Manchester City - Arsenal. De bezoekers uit Londen zijn koploper, maar speelden de laatste drie wedstrijden gelijk. ManCity heeft vijf punten én twee wedstrijden minder dan de concurrent. Hoe verloopt de kraker vanavond in het Etihad Stadium? De aftrap is om 21.00 uur, volg de ontwikkelingen hier in ons liveblog.