LIVE Premier League | Salah met mislukte strafschop: geen gelijkmaker voor Liverpool bij Bournemouth

Na de zevenklapper tegen Manchester United vervolgt Liverpool de jacht op een van de vier Champions League-tickets vanmiddag in en tegen Bournemouth. Kunnen Cody Gakpo en Virgil van Dijk de monsterscore een vervolg geven? Beide Nederlanders hebben een basisplaats, maar bij rust stonden The Reds op achterstand: 1-0. Volg de hoogtepunten in ons liveblog!