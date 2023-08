LIVE Premier League | Ten Hag's United begonnen aan nieuwe seizoen, drie oud-Ajacieden in de basis

met pollVoor Erik ten Hag is na een lange voorbereiding dan eindelijk het nieuwe seizoen van Manchester United begonnen. De Nederlandse coach is vol vertrouwen en wil zich dit jaar met zijn ploeg serieus gaan mengen in de top. De eerste horde, in de vorm van Wolverhampton Wanderers, wacht vanavond op Old Trafford. Lukt het The Red Devils om in eigen huis de drie punten te pakken? De aftrap is om 21:00 uur, volg de hoogtepunten in ons liveblog.