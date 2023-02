LIVE Premier League | Veltman in basis Brighton, Bayern met De Ligt, maar zonder Blind

Onderschei­ding lonkt voor Ajax-opponent Danilho Doekhi

Danilho Doekhi (24) kan zijn eerste seizoen in de Bundesliga meteen bekronen met een persoonlijke onderscheiding. De verdediger is genomineerd voor speler van de maand in de Bundesliga. De voormalig jeugdinternational van Oranje maakte drie goals in drie wedstrijden in januari voor Union Berlin.

8 februari