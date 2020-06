LIVE | Real Sociedad doet wat terug, spannende laatste minuten voor Real Madrid

Van Dijk: We zijn vooral blij dat we weer kunnen voetballen

23:13 Virgil van Dijk van Liverpool wilde na de teleurstellende 0-0 bij stadgenoot Everton niet al te dramatisch doen over het puntenverlies bij de herstart in de Premier League. ,,Iedereen is gewoon blij dat we weer kunnen voetballen", liet de aanvoerder van Oranje weten.