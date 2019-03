LIVE | Rusland op rozen in Astana, frivool Wales leidt tegen Slowakije

Italiaanse voetbalwe­reld jubelt: ‘Yes we Kean’

De Italiaanse voetbalploeg is de EK-kwalificatie begonnen met een 2-0-overwinning op Finland en dat zorgde voor vreugde en vertrouwen in het land dat net als Oranje het WK van 2018 miste. Grootste jubel was voor de pas 19-jarige Moise Kean. 'Baby-Italië staat op', schreef de krant Gazzetta dello Sport, die een beroemde uitspraak van voormalig Amerikaans president Barack Obama verbasterde: 'Yes we Kean.'