LIVE: Salah ereburger van Tsetsjenië, Alli haakt snel af

Poll Messi of toch Pelé? Wie is the Greatest Of All Time?

21 juni De discussie over de GOAT, the Greatest Of All Time, leeft weer op nu Cristiano Ronaldo tijdens het WK meerdere subtiele hints naar een geit heeft laten zien. Daarom vragen we het jou: wie is nu eigenlijk de beste aller tijden? Is het Lionel Messi of Ronaldo, of moeten we terug in de tijd?