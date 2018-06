LIVE: Servië met nieuwe Ajacied Tadic tegen ongewijzigd Brazilië

De kersverse Ajacied Dusan Tadic staat om 20.00 uur weer in de basis bij Servië, dat het in de laatste groepswedstrijd op het WK opneemt tegen Brazilië. Ajax rondde enkele uren voor de aftrap de transfer van de 29-jarige Serviër af. De aanvallende middenvelder van Southampton verscheen tot nu toe in alle duels van zijn land in Rusland aan de aftrap.



Terwijl Brazilië met een ongewijzigde ploeg start, heeft de Servische bondscoach Mladen Krstajic drie wijzigingen doorgevoerd in zijn elftal. Adem Ljajic, Milos Veljkovic en Antonio Rukavina krijgen in het Spartak-stadion van Moskou de voorkeur boven Luka Milivojevic, Dusko Todic en Branislav Ivanovic, met 105 interlands recordhouder bij Servië. De Oost-Europese ploeg staat met drie punten uit twee duels op de derde plaats in groep E, achter Brazilië en Zwitserland (beide vier). De Zwitsers spelen in Nizjni Novgorod tegen het al uitgeschakelde Costa Rica.