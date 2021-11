LIVE | Sneeuw gooit roet in het eten bij Burnley-Spurs, Noa Lang weer trefzeker voor Brugge

In de belangrijkste Europese competitie valt weer genoeg te beleven, met een aantal topwedstrijden op het menu. Chelsea en Manchester treffen elkaar in Engeland. In Spanje sluiten Real Madrid en Sevilla het weekeinde af en in de Serie A Napoli en Lazio Roma. Dit is het programma van vandaag.