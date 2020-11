LIVE | Spanje moet Duitsland verslaan in Sevilla voor Final Four-ticket

Nations LeagueSpanje heeft vanavond in Sevilla een overwinning nodig tegen Duitsland om zich nog te plaatsen voor de Final Four in de Nations League. In groep 3 staan er met Frankrijk - Zweden en Kroatië - Portugal ook nog twee mooie duels op het programma. Volg het via ons liveblog.