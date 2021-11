LIVE | Spanje vanaf de stip op voorsprong in uitduel met Griekenland en Van 't Schip

Alle ogen op de derby van Milaan, met ‘tijdreizi­ger’ Zlatan in de spits

Zo verhit als vorig seizoen, toen Zlatan Ibrahimovic en Romelu Lukaku als briesende stieren met de koppen tegen elkaar stonden, wordt het vanavond allicht niet. Maar intens is de derby van Milaan altijd en zelden voelde hij urgenter dan nu. Vooral voor het gereanimeerde AC Milan, dat het seizoen in vliegende vaart is begonnen en aartsrivaal Internazionale wil opvolgen als landskampioen.

7 november