LIVE | Spectaculaire openingsfase in Villarreal: Arnaut Danjuma mist grote kans na geklungel Barça

Alle uitslagen in de Europa League en de Conference League

Na de vijfde speelronde in de Champions League dinsdag en gisteren was het vanavond de beurt aan de voorlaatste wedstrijddag in de groepsfase van de Europa en Conference League. Check hier de uitslagen en standen in de Europa League en bekijk hier de Conference League. Alle uitslagen van vanavond check je hier.

26 november