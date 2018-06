LIVE: Tagliafico durft geen biertje met Messi te drinken, Kompany lijkt op tijd fit

Biertje met Messi?

Nicolás Tagliafico is tegenwoordig de vaste linksback van het Argentijnse elftal. De Ajacied staat er heel goed op bij bondscoach Jorge Sampaoli, die zelfs speciaal voor hem is afgestapt van 3-4-3 en weer 4-3-3 speelt. Toch bibbert Tagliafico nog af en toe op de training, zeker als 'ie bij Messi in de buurt staat.



,,In het begin was het ongelooflijk" klinkt het bij de NOS. ,,Je voelt je, hoe leg je dat uit, geïntimideerd." De Ajacied, die nog geen biertje met de superster durft te drinken, ziet hem tegenwoordig wel steeds meer als ploeggenoot. ,,Ik heb nog geen vriendschap met hem opgebouwd, maar ik leer hem steeds beter kennen en hij is een geweldige man."