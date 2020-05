LIVE | Tien man Leipzig dankzij blunder keeper Jarstein op voorsprong

Barça onder Guardiola De zes meest adembene­men­de galavoor­stel­lin­gen van 'de beste ploeg ooit’

19:55 'De beste ploeg ooit’, zo wordt het FC Barcelona in de jaren onder Pep Guardiola vaak beschouwd. Vandaag is het exact elf jaar geleden dat Guardiola met zijn tiki-takavoetbal de wereld én de Champions League veroverde, morgen is het negen jaar geleden dat ze dat opnieuw deden. Jarenlang speelden de Catalanen veel ploegen tureluurs. Dit zijn de vijf beste wedstrijden uit het Guardiola-tijdperk.