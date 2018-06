LIVE: Topfavoriet Brazilië met Neymar tegen Zwitserland

Brazilië begint het WK met Neymar in de basisploeg. De duurste voetballer ter wereld is volgens bondscoach Tite nog niet 100 procent fit, nadat hij de laatste drie maanden van het seizoen aan de kant had gestaan met een voetbreuk. Neymar maakte onlangs in de nationale ploeg als invaller tegen Kroatië (2-0) zijn rentree en verscheen vorige week in de afsluitende oefeninterland tegen Oostenrijk (3-0) aan de aftrap.



De nummer 10 van de 'Seleção' kwam in beide wedstrijden tot scoren. Neymar vormt in de eerste groepswedstrijd tegen Zwitserland de Braziliaanse voorhoede met Willian en spits Gabriel Jesus. Philippe Coutinho is de meest vooruitgeschoven pion op het middenveld, met Casemiro en Paulinho achter zich. De achterhoede voor doelman Alisson bestaat uit Danilo, Thiago Silva, Miranda en aanvoerder Marcelo.