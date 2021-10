LIVE | Tussenstanden op de buitenlandse velden, Gouweleeuw scoort voor Augsburg

Zelfs Bayern, Man United en PSV zakken finaal door de hoeven: toeval of niet?

Bayern München leed deze week met de beste elf de grootste nederlaag in ruim veertig jaar. Manchester United - Liverpool wordt 0-5, Ajax - PSV 5-0. Recente monsterscores in duels tussen topclubs: puur toeval of spelen ook andere factoren mee?

30 oktober