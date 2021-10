LIVE | Tussenstanden op de buitenlandse velden, Krul treft Struijk in Engeland

Zutphense voorzitter van Barça-fan­club heeft begrip voor ontslagen coach: ‘Koeman moest roeien zonder riemen’

Na de 1-0 nederlaag tegen Rayo Vellecano was het dan zover: exit Ronald Koeman bij FC Barcelona. Zutphenaar Jaco Beeuwkes is voorzitter van de Nederlandse fanclub Barça Holanda. Hij reageert op het ontslag van Sneeuwvlokje en vraagt zich hardop af welke andere trainer zich een paar keer wil laten steken in het Catalaanse wespennest.

28 oktober