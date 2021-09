LIVE | Van Bergen en Matusiwa boeken knappe zege met Stade Reims

Real Madrid keert na 560 dagen eindelijk terug in verbouwd Bernabéu

11 september Real Madrid keert na 560 dagen terug in stadion Santiago Bernabéu. De ‘Koninklijke’ neemt het zondag in het flink verbouwde stadion op tegen Celta de Vigo. De Madrilenen grijpen de terugkeer in Estadio Santiago Bernabéu aan om de overleden oud-voorzitter Lorenzo Sanz te herdenken.