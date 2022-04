LIVE | Veltman stunt met Brighton tegen Spurs, voetbalmiddag in Bundesliga begonnen

Met video Joël Veltman beëindigt met Brighton sterke reeks Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur heeft in de jacht op een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League potentieel dure punten verspeeld. De Londenaren gingen voor eigen publiek onderuit tegen Brighton & Hove Albion: 0-1. De Belg Leandro Trossard passeerde doelman Hugo Lloris in de 90e minuut, door zichzelf eerst met een goede kapbeweging vrij te spelen.

15:45