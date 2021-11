LIVE | Villarreal maakt gelijk in slotfase na openingstreffer Frenkie de Jong

‘Beschonken Nainggolan reed 56 km/u te hard en moet rijbewijs opnieuw halen’

Voormalig Belgisch international Radja Nainggolan riskeert een rijverbod van een jaar, het opnieuw afleggen van zijn rijexamens en een boete van 420 euro voor een zware snelheidsovertreding en rijden onder invloed deze zomer in Antwerpen. Dat bleek vandaag bij het behandelen van de zaak door de politierechtbank. Nainggolan was zelf niet aanwezig, hij speelt vanavond met Antwerp in Frankfurt.

25 november