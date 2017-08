LIVE: Vitesse in poule bij Lazio, OGC Nice en Zulte Waregem

Het proces van de loting wordt nu uitgelegd. Eerst worden alle twaalf ploegen uit pot 1 over de twaalf poules verdeeld.



Villarreal zit in poule A, Dinamo Kiev in poule B, Sporting Braga in poule C, AC Milan in poule D, Olympique Lyon in poule E, FC Kopenhagen in groep F, Viktoria Plzen in poule G, Arsenal in groep H, Red Bull Salzburg in groep I, Athletic Bilbao in groep J, Lazio in groep K, Zenit in groep L.