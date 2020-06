LIVE | Vol programma in de Bundesliga, kleine Rekik op de bank bij Hertha

Ever­ton-‘td’ Brands: ‘Nederland­se competitie blijft een voorpor­taal voor vedettes’

15:07 Voetbaldirecteur Marcel Brands van Everton voelt zondag voor het eerst in maanden weer wedstrijdspanning, als stadgenoot en aanstaand kampioen Liverpool op bezoek komt. Een gesprek over de herstart in Engeland, het staken van de eredivisie en de situatie bij PSV.