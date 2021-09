LIVE | Volg hier de tussenstanden in de Europa League en Conference League

Europa League

Groep A

• 18.45 uur: Olympique Lyon - Brøndby IF

• 18.45 uur: Sparta Praag - Rangers



Groep B

• 18.45 uur: Sturm Graz - PSV

• 18.45 uur: Real Sociedad - AS Monaco



Groep C

• 18.45 uur: Napoli - Spartak Moskou

• 18.45 uur: Legia Warschau - Leicester City



Groep D

• 18.45 uur: Fenerbahçe - Olympiacos

• 18.45 uur: Antwerp - Eintracht Frankfurt