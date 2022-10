LIVE | Volop actie in Italië en Frankrijk, Nederlanders met Atalanta tegen Amrabat

Volodimir Zelenski bedankt UEFA voor steun

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de Europese voetbalbond UEFA per brief bedankt voor de steun in de afgelopen maanden. De UEFA besloot onder meer om de Champions League-finale weg te halen uit Sint-Petersburg nadat Russische militairen Oekraïne waren binnengevallen.

22 september