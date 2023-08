LIVE voorronde Champions League | PSV stelt orde op zaken via Veerman en De Jong

PSV verdedigt in de derde voorronde van de Champions League een 4-1 voorsprong op Sturm Graz en staat met één been in de play-offs. Noa Lang is niet helemaal fit en zit op de bank, Yorbe Vertessen is zijn vervanger. Om 20.30 is de aftrap. Volg het duel in ons liveblog.