LIVE | Wales al vroeg voor, wereldkampioen Frankrijk op bezoek in Duitsland

Update Benfica aange­klaagd voor onder meer corruptie, voorzitter ontkent

15:05 Benfica, een van de tegenstanders van Ajax in de groepsfase van de Champions League, wordt steeds nauwer in verband gebracht met corruptie. De Portugese topclub is aangeklaagd voor maar liefst dertig misdrijven. Corruptie is er daar een van.