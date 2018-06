LIVE: Zlatan voorspelt verrassende winnaar, Delph verlaat Engelse kamp

Zlatan: Zweden wordt kampioen

Zlatan Ibrahimovic ziet het helemaal gebeuren: Zweden wordt wereldkampioen. De excentrieke spits is trots en gelukkig dat hij Zweeds is en is positief over de ploeg van Janne Andersson. Dat terwijl hij eerst juist in de clinch lag met de Zweedse bondscoach, die de 36-jarige speler van LA Galaxy niet wilde selecteren voor het WK in Rusland. ,,Ik heb de wereld veroverd en nu gaat Zweden de wereld veroveren", zegt hij in een video-gesprek met Amerikaanse media.



Zweden speelt in de achtste finale tegen Zwitserland nadat het zich plaatste uit een groep met Duitsland, Zuid-Korea en Mexico. ,,Ik heb het al voor het WK gezegd: ze gaan door en gaan het toernooi waarschijnlijk winnen", zegt 'Ibra' die Zweden nu aanmoedigt. ,,Ik rij rond met de Zweedse vlag."