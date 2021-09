Liverpool-aanvaller Elliott geeft in ziekenhuis shirt en schoen weg aan andere pechvogel: ‘Hij is direct opgevrolijkt’

Op Twitter verscheen vanavond een screenshot van een WhatsApp-bericht, waarin de moeder vol trots en ongeloof vertelt wat ze zojuist heeft gezien. ,,Mijn zoon brak vanmiddag zijn arm bij zijn wedstrijd en ligt in het ziekenhuis. Wie komt er plots in het bed naast hem? Harvey Elliott en zijn familie. Hij gaf hem zijn wedstrijdshirt en zijn schoen. Mijn zoon is direct weer helemaal opgevrolijkt,” zo valt er te lezen.



Liverpool nam Elliott twee jaar geleden voor 1,7 miljoen euro over van Fulham, waar hij slechts 16 jaar en 1 maand oud was bij zijn debuut in de Premier League en daarmee de jongste speler in de geschiedenis van de Engelse competitie. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Blackburn Rovers, maar vandaag was hij voor de derde wedstrijd op rij basisspeler bij Liverpool. Nu zal hij waarschijnlijk enkele maanden uit de roulatie zijn als er daadwerkelijk sprake is van een breuk.