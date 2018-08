Liverpool boekt bij Palace tweede zege van seizoen

James Milner opende kort voor rust de score uit een strafschop, nadat Mohamed Salah onderuit was getikt door Mamadou Sakho. In de blessuretijd besliste Sadio Mané de wedstrijd bij een snelle uitbraak van de 'Reds'.



Bondscoach Ronald Koeman zag vanaf de tribune in Londen drie van zijn internationals aan het werk: Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum bij Liverpool en Patrick van Aanholt bij Crystal Palace. Ze speelden allemaal de hele wedstrijd. Liverpool was de Premier League vorige week begonnen met winst op West Ham United (4-0), terwijl Crystal Palace toen won bij Fulham (0-2).