Liverpool boekt mede door eerste goal Cody Gakpo eerste competitiezege 2023 in derby

Liverpool heeft de eerste competitiezege van 2023 te pakken. Mede door het eerste doelpunt in Engelse dienst van Cody Gakpo won Liverpool met 2-0 in de derby tegen stadgenoot Everton. Liverpool klimt door de zege naar de negende plek, terwijl Everton nog altijd onder de degradatiestreep staat.

Gakpo slaagde er in zijn eerste zes wedstrijden voor Liverpool niet in een doelpunt te maken of voor een assist te zorgen. Toch mocht de aanvaller voorin starten naast Mohamed Salah en Darwin Núñez.

De thuisploeg kwam op Anfield in de eerste helft op voorsprong uit de omschakeling nadat James Tarkowski aan de nadere kant zijn kopbal op de paal had zien belanden. Núñez werd weggestuurd op links. Die liep hard door en gaf goed voor op Salah die met een hoog been binnentikte.

Kort na rust kon Gakpo op aangeven van Trent Alexander-Arnold de 2-0 binnentikken. Met de treffer treedt hij in de voetsporen van ploeggenoot Virgil van Dijk, die ook zijn eerste doelpunt voor Liverpool maakte in de derby tegen Everton. Van Dijk zat voor het eerst weer bij de selectie sinds hij begin januari geblesseerd raakte in de wedstrijd tegen Brentford. Gakpo werd in de slotfase gewisseld voor Roberto Firmino.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Liverpool passeerde door de zege Chelsea en staat negende in de Premier League met 32 punten. Dat zijn er 19 minder dan koploper Arsenal. Het was de eerste zege voor Liverpool in de competitie sinds 30 december.

Gakpo liet weten opgelucht te zijn na zijn eerste treffer voor Liverpool. „Het was een belangrijk moment voor mij persoonlijk, maar ook voor het team”, zei hij bij Viaplay. „Iedereen weet dat we in een moeilijke fase zaten waar we als team uit moesten komen. Dan is het fijn om in de derby zo te presteren en te scoren.”

De international die door PSV eind december voor zo ‘n 50 miljoen euro werd verkocht, kende een moeizaam begin bij zijn nieuwe club die in 2023 alleen een keer in de beker wist te winnen. „Als aanvaller wil je altijd scoren en een assist geven”, zei Gakpo. „Als je ook niet wint, is het wat lastiger. Ik ben blij dat we hebben gewonnen. Het is nu aan ons om die lijn door te trekken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Liverpool-coach Klopp sprak van een geweldige prestatie. „Belangrijk was dat we de wedstrijd speelden die wij wilden spelen en niet de wedstrijd die Everton wilde spelen. We waren dominant en het grootste verschil was dat de kans van de tegenstander er niet in ging en daarna kwam onze sensationele counter”, refereerde hij aan de 1-0 door Salah.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.