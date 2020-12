Liverpool en Everton ook weer zonder publiek

Balotelli doeltref­fend bij debuut voor Monza

18:34 Mario Balotelli heeft zijn debuut voor Monza in de Serie B gevierd met een doelpunt en een overwinning. De 30-jarige aanvaller opende in de thuiswedstrijd tegen koploper Salernitana al in de 3de minuut de score. De 36-voudige international kon de bal van dichtbij intikken. Het duel eindigde in 3-0.