Liverpool en Spurs met nodige moeite door in FA Cup, kleinzoon Ian Wright debuteert

Shrewsbury Town FC, de nummer vijftien van de League One (derde profniveau in Engeland), kwam in de 27ste minuut nog wel op voorsprong. Daniel Udoh kreeg alle ruimte tussen Liverpool-verdedigers Ibrahima Konaté en Virgil van Dijk en kon van dichtbij de 0-1 binnentikken namens The Shrews.



De verrassende voorsprong voor de bezoekers duurde niet lang, want Kaide Gordon maakte in de 34ste minuut de 1-1. Met zijn 17 jaar en 96 dagen werd hij de op een na jongste doelpuntenmaker ooit namens Liverpool. Vlak voor rust schoot Braziliaans international Fabinho uit een strafschop de 2-1 binnen namens The Reds. Firmino, die in de tweede helft inviel, maakte in de 78ste minuut een einde aan de hoop op een stunt voor Shrewsbury. Met een fraai hakje maakte de Braziliaanse spits de 3-1.



Firmino zal het de komende weken moeten doen zonder zijn vaste aanvalspartners Mohamed Salah en Sadio Mané, die naar Kameroen zijn afgereisd voor de Afrika Cup die vandaag van start gaat en voor de finalisten tot 6 februari duurt. In de extra tijd maakte Fabinho nog zijn tweede treffer: 4-1.