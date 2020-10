Liverpool en United: Premier League naar 18 clubs en League Cup afschaffen

De initiatiefnemers willen ook de financiën anders regelen. Zo willen zij af van de regeling om gedegradeerde clubs geld mee te geven. In plaats daarvan zou 25 procent van de inkomsten naar alle Football League-clubs (72 ploegen in Championship, League One en League Two) moeten gaan. Verder wil men een noodfonds opzetten van 250 miljoen pond ($ 326,15 miljoen) om de impact van de COVID-19-crisis voor de kleinere clubs te verzachten. Verder zou 8,5 procent van de inkomsten naar goede doelen moeten gaan, daar zit ook een donatie bij voor de Engelse voetbalbond FA. Er wordt niet opgeroepen om ‘de grote zes’ een groter aandeel uit de tv-inkomsten te geven.

Het plan krijgt de publieke steun van EFL-voorzitter Rick Parry, de voormalige CEO van Liverpool, die zijn bezorgdheid heeft geuit over de financiële toestand van de kleinere clubs. ,,Wat doen we? Laten we het precies zoals het is en laten we de kleinere clubs verwelken? Of doen we er iets aan? En je kunt er niet iets aan doen zonder dat er iets verandert. De mening van onze clubs is dat ‘de grote zes’ een aantal voordelen krijgen, maar de 72 ploegen ook, we zijn er klaar voor”, vertelde hij aan The Telegraph.