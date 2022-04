Liverpool houdt op Anfield helemaal niets heel van Manchester United en is weer koploper

Met videoLiverpool heeft op Anfield Road korte metten gemaakt met aartsrivaal Manchester United. Met name in de eerste helft was Liverpool heer en meester en United mocht blij zijn dat het met slechts een 2-0 achterstand de rust in ging. Luis Diaz en Mohamed Salah waren het eindstation van twee schitterende aanvallen. In de tweede helft zetten Sadio Mané en Mohamed Salah met twee bekeken balletjes de 4-0 eindstand op het scorebord.

De wedstrijd was nauwelijks begonnen of het was al raak voor de thuisploeg. Een aanval werd vanaf keeper Alisson opgebouwd en trok razendsnel over het veld via verschillende schijven. Zo kwam de bal aan de rechterkant voor de voeten van Salah. De Egyptenaar bediende Diaz op maat, waardoor deze van dichtbij eenvoudig binnen kon tikken.



Na de 1-0 was er nog een mooi moment. In de zevende minuut klapte het hele stadion van Liverpool voor Manchester United speler Cristiano Ronaldo. De Portugees verloor deze week zijn pasgeboren zoontje en deed daarom vanzelfsprekend niet mee vandaag. De Liverpool fans toonden met het applaus voor een speler van de aartsrivaal de menselijke kant.

Bekijk hieronder de beelden.

Liverpool had overduidelijk de overhand en dat was ook aan de meer dan 70 procent balbezit te zien. Het bleef doorgaan met aanvallen en slechts een kwartier later werd de marge verdubbeld. Dit keer kon Salah zelf de prachtige assist van Sadio Mané afronden. Het was voor het eerst in maanden dat Salah weer eens scoorde uit open spel.



De aanvalsdrift van Liverpool ging daarna nog altijd niet liggen. Het bleef met afstand de betere ploeg en heel even dacht Diaz de 3-0 te maken. Diaz stond echter ruim buitenspel. Het was wel een waarschuwing voor United dat Liverpool absoluut niet van plan was het rustig aan te doen na de vroege voorsprong.

Hoop in duigen

Dit was na rust echter wel het geval. Liverpool liet de bal traag rondgaan en de keuze van Ralf Rangnick om verdediger Phil Jones te vervangen voor aanvaller Jordan Sancho pakte goed uit. Manchester United werd zelfs een aantal keer gevaarlijk en het publiek voelde dat de aansluitingstreffer voor nieuw leven zou kunnen zorgen.



De hoop van United werd na een kleine 70 minuten spelen echter definitief de grond in geboord door Mané. Op aangeven van Diaz maakte de Senegalees een perfecte avond voor het aanvallende trio van Liverpool compleet.

De overwinning van Liverpool betekent dat de ploeg van Jürgen Klopp nu aan de leiding gaat in de Premier League. The Reds staan twee punten voor op Manchester City, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft en morgen de koppositie weer over kan nemen door thuis van Brighton & Hove Albion te winnen.

Voor Manchester United betekent de nederlaag waarschijnlijk het einde voor de ambities om zich te plaatsen voor de Champions League. Het staat nu zesde met evenveel punten als Arsenal. The Gunners hebben echter twee wedstrijden minder gespeeld dan United. Nummer vier Tottenham Hotspur heeft drie punten meer dan Manchester United en ook een wedstrijd minder gespeeld.

