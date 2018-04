Liverpool kan duel met Roma geen goed vervolg geven

In de strijd op plek 3 leed Liverpool gevoelig puntenverlies. Manchester United staat nu twee punten voor op de tweede positie, maar heeft ook nog twee duels minder gespeeld. Ook nummer 4 Tottenham Hotspur kan over The Reds heen. De achterstand op de ploeg van Jürgen Klopp is vier punten, maar de Londenaren hebben ook twee duels minder gespeeld.



Vanmiddag was de grootste kans voor Mo Salah. De Egyptenaar die afgelopen dinsdag nog in supervorm was, bleef nu oog in oog met keeper Jack Butland niet rustig en wipte de bal naast.



Liverpool kwam op 13 december vorig jaar voor het laatst niet tot scoren op Anfield. West Bromwich Albion knokte zich toen naar een doelpuntloos gelijkspel. In de daaropvolgende thuiswedstrijden scoorde Liverpool minimaal twee keer.