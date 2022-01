Liverpool lang tegen tien man van Arsenal, maar kan zonder steraanvallers niet scoren

Sampdoria overweegt stappen tegen vertrokken Ihattaren: ‘Het zijn gefanta­seer­de beschuldi­gin­gen’

Het bestuur van de Italiaanse voetbalclub Sampdoria is boos over enkele uitspraken van voetballer Mohamed Ihattaren. Het voormalige PSV-talent liet zich vandaag in een interview in De Telegraaf kritisch uit over zijn korte periode bij de club uit Genua. Sampdoria overweegt nu juridische stappen te ondernemen tegen de 19-jarige middenvelder.

13 januari