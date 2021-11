Liverpool maakt overtuigend einde aan ongeslagen reeks Arsenal

Arsenal bleef sinds 28 augustus liefst tien wedstrijden op rij zonder nederlaag, maar werd op bezoek in Liverpool met de neus op de feiten gedrukt. De Londense nummer vijf van de Premier League had nauwelijks iets in te brengen tegen de topclub en moest de bal uiteindelijk vier keer uit het net halen. Door de zege bleef Liverpool in het spoor van koploper Chelsea, dat nog wel vier punten voorsprong heeft.

Bekijk hier de samenvatting (tekst gaat verder onder de video)

Na 39 minuten opende Sadio Mané de voorsprong namens de thuisploeg. De Senegalese aanvaller kopte knap raak na een scherp aangesneden vrije trap van Trent Alexander-Arnold. Het was Diogo Jota die kort na rust de stand verdubbelde. De Portugees bleef uiterst koel toen hij oog in oog kwam met doelman Aaron Ramsdale. Twee intikkers voor open doel, van Mané en Mohamed Salah, bepaalden de pijnlijke eindstand uiteindelijk op 4-0.

Manchester United

Watford heeft in eigen huis een nieuwe klap uitgedeeld aan Manchester United. De nummer 15 van de Premier League rekende met 4-1 af met de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer, wiens positie hierdoor alleen nog maar verder onder druk zal komen te staan. Donny van de Beek viel na rust in en kopte al snel raak, maar ook hij kon de blamage niet voorkomen.

In de eerste helft was het doel van David De Gea een schiettent. Ondanks dat de Spaanse doelman twee penalty’s van Ismaila Sarr wist te stoppen, werd United overklast door de nummer 15 van de Premier League. Noorse spits Joshua King en Sarr bepaalden de ruststand op 2-0, maar het had veel meer kunnen zijn.



In de vermakelijke tweede helft werd het tij enigszins gekeerd. Donny van de Beek viel direct in, zijn langste invalbeurt ooit van Solskjaer, en bewees zijn waarde door snel de 2-1 binnen te koppen. Daarna strooide de 24-jarige Nederlander met prachtige passes, maar de aanval van United maakte de kansen niet af.

Het ging van kwaad tot erger toen Harry Maguire in de 69ste minuut zijn tweede gele kaart kreeg na een slordige tackle. In de laatste 20 minuten blonk Van de Beek wel uit, maar de tien overgebleven ‘Mancunians’ konden geen punt redden in Watford.

In de blessuretijd tekende Joao Pedro voor de beslissing met een hard schot in de korte hoek. Maar de kers op de taart moest nog komen. In de laatste seconden van de wedstrijd bepaalde Emmanuel Dennis de eindstand: 4-1.

Volledig scherm Donny van de Beek © AFP Manchester United, dat twee weken geleden ook pijnlijk onderuit ging in de stadsderby tegen City, staat nu achtste in de Premier League met twaalf punten achterstand op koploper Chelsea. Watford pakte drie belangrijke punten in hun strijd tegen degradatie.

Assist voor Ziyech in Leicester

Chelsea had vanmiddag geen kind aan Leicester City (0-3). De Londenaren kwamen binnen een half uur met twee doelpunten voor via Rudiger en Kanté. In de tweede helft liet invaller Hakim Ziyech met een behendige assist Pulisic voor de 0-3 tekenen.

Hakim Ziyech mocht na ruim een uur invallen en bereidde de derde treffer knap voor. De oud-Ajacied kapte leicester-verdediger Çaglar Söyüncü uit, om de bal vervolgens op een presenteerblaadje te leggen voor Christian Pulisic.

Al na vier minuten was Ben Chilwell dicht bij de openingstreffer. Zijn schot verdween via de lat over het doel van Kasper Schmeichel. Tien minuten later werd de Deen wel gepasseerd: Antonio Rüdiger kopte raak uit een hoekschop van Chilwell. Binnen het half uur verdubbelde N’Golo Kanté de voorsprong voor de Londenaren, die nooit in de problemen kwamen tegen de kampioen van 2016.

Chelsea heeft 29 punten uit twaalf duels. Naaste belager Manchester City volgt op 6 punten, maar komt morgen nog in actie.

Geen laatste meer

Norwich City nam met Tim Krul afstand van de laatste plaats. De Nederlandse doelman won met zijn elftal met 2-1 van Southampton. Voor Norwich City betekende het de tweede overwinning dit seizoen in de Premier League. Newcastle United, dat gelijkspeelde tegen Brentford, is nu laatste met een achterstand van 2 punten op Norwich.

Nummer 3 West Ham United verloor met 1-0 bij Wolverhampton Wanderers.

Debuut Gerrard

Steven Gerrard heeft in zijn eerste wedstrijd als trainer van Aston Villa drie belangrijke punten gepakt. Onder leiding van de Liverpool-legende won de club uit Birmingham met 2-0 van Birghton & Hove Albion, dankzij late doelpunten van Ollie Warkins en Tyrone Mings. Aston Villastaat klimt zo uit de degradatiezone en staat nu 15e met 13 punten.

