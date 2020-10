Liverpool met en zonder Van Dijk: statistisch een wereld van verschil

Ook Alisson is momenteel geblesseerd en afwezig tegen Ajax. Zijn tijdelijke vervanger is de grillige Adrián, die hoge pieken tot nu toe afwisselde met diepe dalen. In de zeventig wedstrijden die Alisson keepte kreeg Liverpool gemiddeld 0,7 doelpunten tegen per wedstrijd. Zonder Alisson is dat percentage meer dan verdubbeld, in de elf wedstrijden die hij miste incasseerde Liverpool gemiddeld anderhalf doelpunten per wedstrijd. Ondanks de tegentreffers bleef het winstpercentage bijna gelijk (80 procent met, 82 procent zonder).