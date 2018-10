Liverpool met Van Dijk en Wijnaldum in kraker tegen ManCity

Zowel The Reds als The Citizens verspeelden pas één keer punten in zeven gespeelde wedstrijden. Beide ploegen stonden voor deze speelronde dan ook gedeeld aan kop in de Premier League, voordat Chelsea eerder vanmiddag met een 0-3 overwinning bij Southampton de koppositie tijdelijk overnam.



In zowel de opstelling van Jürgen Klopp als die van Pep Guardiola zagen we geen grote verrassingen. Dat wil zeggen dat Van Dijk en Wijnaldum in de basis staan, net als het aanvallende trio Salah-Firmino-Mané. Bij City moeten Riyad Mahrez, Sergio Agüero en Raheem Sterling voor de doelpunten zorgen. Leroy Sané en Gabriel Jesus beginnen vanaf de bank.