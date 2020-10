Liverpool morst in stadsderby door Everton-goudhaantje Calvert-Lewin

Knieblessure Van DijkEverton is de foutloze status in de Premier League kwijt, maar blijft wel ongeslagen. Liverpool leek de stadsderby in de dying seconds nog te winnen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met 2-2. Op een voor Virgil van Dijk vervelende middag redde de niet te stoppen Dominic Calvert-Lewin een punt voor de thuisploeg.

Het was zaterdag precies vijf jaar geleden dat Jürgen Klopp begon als manager van Liverpool, maar het was ook exact tien jaar geleden dat Everton voor het laatst een wedstrijd wist te winnen van Liverpool. Destijds was de ploeg in eigen huis met 2-0 te sterk, in een competitiewedstrijd waarin John Heitinga in de basis begon en Tim Cahill (nu gestopt) en Mikel Arteta (nu manager van Manchester City) de doelpuntenmakers waren tegen het Liverpool van invaller Ryan Babel.

Sindsdien speelde beide stadgenoten 22 keer tegen elkaar in een officiële wedstrijd: elf keer werd het gelijk en elf keer won Liverpool. Maar als de voortekenen ooit gunstig waren voor Everton, dan was het dit keer wel. De laatste tijd lijken de rollen namelijk wat omgedraaid. De thuisploeg stond tot zaterdag bovenaan in de Premier League met twaalf uit vier, terwijl de aartsrivaal in de vorige speelronde nog met 7-2 (!) verloor van het vorig seizoen net niet gedegradeerde Aston Villa.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Onder manager Carlo Ancelotti (en met nieuwkomers als James Rodríguez) lijken The Toffees dit seizoen serieus mee te gaan draaien bovenin, maar in de burenruzie was er een vroege domper. Na nog geen drie minuten stond het namelijk al 0-1, toen Sadio Mané een lage voorzet van Andrew Robertson hard binnenschoot. Daarna was het echter Liverpool dat twee tikken kreeg. Eerst moest Virgil van Dijk na een botsing met Everton-keeper Jordan Pickford naar de kant met een op het oog pittige knieblessure. Ondanks het bijzonder roekeloze uitkomen van de goalie kreeg hij geen kaart of een penalty tegen, omdat Van Dijk buitenspel stond.

Jubileumgoal

Het uitvallen van de Nederlander betekende overigens dat hij voor het eerst in veertien maanden tijd weer eens speelminuten moest inleveren. In september 2018 werd hij gewisseld tijdens een 3-0 zege op zijn oude club Southampton, maar in de 74 officiële wedstrijden die daarop volgden, ontbrak Van Dijk geen seconde bij The Reds. Zonder hem binnen de lijnen moest Liverpool zaterdag toestaan dat Michael Keane in de twintigste minuut vanuit een corner de gelijkmaker binnenkopte.

Volledig scherm Michael Keane (met nummer 5) kopt raak. © AP

De thuisploeg leek aan het duel met de grote rivaal echter geen punten over te houden, want zo'n twintig minuten voor tijd werd het 1-2. Na halfslachtig uitverdedigen van Everton-verdediger Yerry Mina bedacht Mohamed Salah zich geen moment, met links ramde hij in één keer zijn honderdste goal in dienst van Liverpool tegen de touwen.

Bij die 1-2 leek het ook te blijven, maar in de slotfase toonde Dominic Calvert-Lewin wederom zijn waarde. De 23-jarige spits (in de eerste vier duels al goed voor zes goals) kopte knap raak na een voorzet van de linkerflank, waarmee hij de eindstand bepaalde op 2-2. Ook na een late rode kaart voor Richarlison veranderde dat niet meer, mede omdat een extreem late goal van Jordan Henderson werd afgekeurd wegens buitenspel.

Zodoende heeft Everton voor de 23ste keer op rij niet weten te winnen in de derby, maar blijft het ongeslagen. Voor Liverpool zijn er zorgen, na het tweede puntenverlies op rij én de blessure van Van Dijk. Woensdag wacht het uitduel met Ajax in de Champions League.