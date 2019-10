Liverpool na spektakelstuk met 10 goals en 10 pingels langs Arsenal

De 17-jarige Sepp van den Berg had het bij vlagen lastig. Hij had vooral te maken met de sterke, 18-jarige Braziliaan Gabriel Martinell. De verdediger uit Zwolle, al een paar ingevallen, stond nog nooit in een officiële wedstrijd in de basis van de Reds. Vorige maand maakte Van den Berg zijn eerste officiële minuten. Hij kwam in het gewonnen bekerduel met Milton Keynes Dons in de slotfase binnen de lijnen. Van den Berg loste Ki-Jana Hoever af. De verdediger maakte afgelopen zomer de overstap van PEC Zwolle.