Liverpool neemt herstelde Van Dijk mee op trainingskamp

Oran­je-tegenstan­der Noorwegen stemt tegen boycot WK in Qatar

20 juni Noorwegen heeft besloten het WK voetbal van 2022 in Qatar niet te boycotten. Daarover stemden vandaag afgevaardigden van alle 1800 clubs in een speciale vergadering. De voetbalbond was zelf tegen een boycot van het evenement en kreeg een ruime meerderheid van de stemmers achter zich. Daardoor blijven de Noren ook tegenstander van Nederland in de WK-kwalificatie.