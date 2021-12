Liverpool profiteert optimaal van misstap Chelsea dankzij treffer in blessuretijd

Liverpool staat nu aan kop in de Premier League, met 1 punt meer dan Chelsea. Manchester City kan de nieuwe lijstaanvoerder later zaterdag nog inhalen, als het wint bij Watford.



Liverpool, met Virgil van Dijk in de gelederen, kreeg de beste kansen. Op zijn verjaardag miste Diogo Jota de mooiste. De oud-speler van Wolverhampton slaagde er zelfs niet in van vijf meter het doel te treffen, toen er nog slechts twee verdedigers op de lijn stonden en de keeper al verslagen was.